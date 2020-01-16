根據共同社報導，日本厚生勞動省稱，日本國內首次確認的新型肺炎感染者是居住在神奈川縣的30多歲大陸籍男性。他於本月6日自武漢返回日本，10日住院，15日康復後出院。

NHK消息，據了解，該男並未接近屢傳出肺炎病例的武漢海鮮市場，厚生勞動部判斷，他可能與肺炎患者有緊密接觸。

(中時電子報)