武漢肺炎入侵日本 一陸男確診 08:592020/01/16 中時電子報 何立雯 、 徐秀娥 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 武漢肺炎入侵日本，一男性確診。（圖／中新社） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 根據共同社報導，日本厚生勞動省稱，日本國內首次確認的新型肺炎感染者是居住在神奈川縣的30多歲大陸籍男性。他於本月6日自武漢返回日本，10日住院，15日康復後出院。 武漢肺炎病毒恐突變 醫生憂傳播力更強 NHK消息，據了解，該男並未接近屢傳出肺炎病例的武漢海鮮市場，厚生勞動部判斷，他可能與肺炎患者有緊密接觸。 (中時電子報) #武漢肺炎 #確診 #中國人 #病患 也許您會感興趣 推薦閱讀 武漢肺炎 首現1死亡病例 04:092020/01/12 兩岸新聞 武漢肺炎傳死亡病例 台港警戒 04:092020/01/12 全球財經 陸方公布首起死亡案例武漢肺炎冠狀病毒 疑來自蝙蝠 04:102020/01/12 社會新聞 台無武漢肺炎 專家將赴陸防疫 04:102020/01/13 兩岸新聞 防武漢肺炎 疾管署派專家實地訪查 04:102020/01/13 社會新聞 WHO：武漢肺炎與海鮮市場有關 無人傳人跡象 12:172020/01/13 兩岸 獨》掌握武漢肺炎 我方人員昨已抵武漢 13:072020/01/13 政治 世衛武漢肺炎命名打破慣例 疾管署：避免負面影響 16:102020/01/13 生活 陸婦人在泰國確診武漢肺炎 屬全球首宗輸出個案 20:572020/01/13 國際 泰國爆武漢肺炎病例 疾管署：病史曝人傳人可能性 15:472020/01/14 生活 生活熱門新聞 捷運環狀線來了！交通部：1／16核准營運 - 生活 傻眼！憲兵在總統面前「魔力轉圈圈」網曝下場 - 生活 喝咖啡益處多 醫：加這2物效果更好 - 生活 全聯必買「過年神肉」曝光 網：吃過就回不去 - 生活 好市多299限量夯貨又秒殺！網喊：超愛這款 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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