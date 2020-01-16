年關將近，宵小、詐騙集團猖獗，尤其金融機構、提款機更是歹徒覬覦目標。台中市警二分局長蔡元戎，以過去偵查辦案的經驗，日前親自主持治安座談會，教導轄區銀行、銀樓、當鋪等業者，包括，職員、警衛、保全人員等應付危急能力，透過警民合作方式，達到預防、偵查效果，讓犯罪無所遁形。

分局長蔡元戎表示，透過多起搶、竊案例分析檢討，請各業者提高員工的警覺性，並督促所委請的保全業者加強應勤裝備，以確保營業及自身安全；另針對詐騙案件的防範，亦請能協助警方進行阻詐通報、宣導，幫民眾的財產做最後的把關。

警方除了於重點時段編排守望勤務，也結合義警、民防、里（鄰）社區守望相助隊等協勤民力進行巡簽，銀行在運鈔或民眾提領款項時，提供護鈔服務。並配合金融機構實施多場防搶演練，不論是業者或警力集結、圍捕，均依據標準作業流程，以確保第一時間系統啟動救援與偵查工作進行。

犯罪宣導搭上微電影熱潮，座談會上蔡元戎「置入性行銷」，將推出同仁製作的防搶演練影片，透過這些影片可以讓民眾深入淺出，了解犯罪手法，並從中思考如何防盜阻詐及防搶，維護過年期間的治安平穩。

(中時 )