台船(2208)為使離岸風電產業本土供應鏈更加完備，除啟用一貫作業水下基樁產線外，並與金屬工業研究發展中心簽署海工鋼構高效能智慧產線合作備忘錄。台船以海工鋼構產線為出發點，希望能早期偵測潛在銲接缺陷以及預期加工設備刀具壽命，建構提高生產效能的智慧化產線。

配合國家能源政策，台船亦調整業務內容，將離岸風電鋼構生產列為主要產品之一，在2018年投資新台幣6.8億元，建立離岸風電一貫作業水下基樁產線；2018年10月24日與沃旭能源簽約，接下水下基樁（Pin Pile, P.P.）的訂單。經歷1年4個月的時間，產線順利落成，昨天正式啟用，並開始生產水下基樁。

該產線除可落實政府「離岸風電本土化」政策，可承攬P.P.製造業務，結合公司吊車與自有船塢、碼頭、儲存區，及大型駁船等優勢，成為海工鋼構及電銲本土供應鏈主力廠商。亦可培養海工特殊的鋼材捲板、銑邊技術能量，擴展公司在大型鋼構製程工法及業務。

台船表示，水下基樁產線為一貫式生產流程，可製造完整長度水下基樁，產線主要包含四大區塊，圓筒製造區、圓管成長區、成品檢驗區，及標線塗裝區。圓管成長區為並列之兩條產線，可同時生產兩支水下基樁，產線所有電銲作業皆採自動化銲接，同步提升品質、效率，未來預計設置控制中心，導入海工鋼構極為重要的生產履歷及品檢資料自動地數位化監控、紀錄，為目前全球最新、最現代化的水下基樁產線。

2019年台船離岸風電除了沃旭水下基樁的訂單，8月與中鋼旗下的興達海基（沃旭大彰化案）簽訂水下基礎轉接段（Transition Piece, T.P.）合約，正式啟動製作重量達200餘噸，高約10米的水下基礎轉接段，預計今年2月開始批次交貨。

台船利用現有的構件生產區、小組電銲區、戶外大組吊裝區、大組電銲區，完成第一期T.P.產線建置。台船亦規劃二期T.P.產線，將於今年7月完工、投產，屆時可同時生產6座T.P.，年產量達24座。

(時報資訊)