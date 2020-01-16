受惠於日廠淡出部分型號產品，且2020年為5G元件，台灣晶技(3042)今年上半年營運展望樂觀，為因應訂單需求，晶技農曆年產線持續加班生產，晶技預估，今年上半年業績會比去年上半年好，全年業績可望優於去年。

石英元件歷經多年殺價競爭，在2019年下半年出現轉機，京瓷等日系石英元件廠因部分產品價格已低於成本，放棄2520、2016尺寸產線，轉攻毛利率更高的1612尺寸的產品，加上5G即將在今年商轉，各大手機品牌廠自去年下半年積極推出5G手機，手機及網通設備需求增溫，讓2520、2016及1612型號石英元件及熱敏產品自去年第3季起供需出現不平衡，目前更呈現供給吃緊。

晶技受惠於部分石英元件產品價格調漲，營運自去年下半年開始展現成長力道，公司自結2019年12月合併營業收入為8.07億元，月減1.8%，年成長20.7%，稅前盈餘歸屬於母公司業主為7039萬8000元，月減25.8%，年成長76%，單月每股稅前盈餘為0.23元；累計2019年合併營業收入為84.3億元，年成長3.4%，稅前盈餘歸屬於母公司業主為7億6586萬8000元，年成長3.8%，每股稅前盈餘為2.47元。

隨著5G手機新機齊發，以及網通相關石英元件需求強勁，晶技農曆年期間產線仍要加班生產，晶技表示，今年第1季及上半年將明顯優於去年同期，目前手機及網通相關應用部分型號石英元件及熱敏產品持續供給吃緊，看好今年營運，預估今年業績將優於去年。

(時報資訊)