吳敦義辭去黨主席後，在臉書發彩虹照。(摘自吳敦義臉書)

國民黨黨主席吳敦義昨（15）日下午率黨務幹部向中常會總辭，隨後離開中央黨部，在臉書PO出彩虹照片，表示「相信中國國民黨也能雨過天晴！」巧合的是，2017年5月吳敦義選上黨主席時，也曾貼彩虹照片。

吳敦義辭去黨主席後，在臉書PO出彩虹照片，表示「卸下重擔，回到辦公室的路上，抬頭一看出現了一道美麗的彩虹！我相信中國國民黨也能雨過天晴！一切順利！團結努力才能有更好的未來！大家加油！中國國民黨加油！中華民國加油！」

2017年5月，吳敦義當選黨主席後，也曾貼出彩虹照片，寫道「會幸福吧！看到的人！」當時因反同婚留言串遭網友罵翻，吳敦義則回應「我不會因爲你不喜歡我 就不喜歡你」。

如今，辭去黨主席，網友留言表示「主席，美麗的彩虹象徵展開嶄新明亮的新里程！！祝福您！」「辛苦了。世代交替傳承不容易」、「吳主席，辛苦了，放下責任海闊天空，人生是現實的。」

(中時電子報)