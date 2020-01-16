去年狀元「爆鞋哥」錫安威廉森的NBA首秀日期終於敲定！根據《The Athletic》權威記者查拉尼亞16日爆料，透過鵜鶘總管大衛葛瑞芬親口證實，威廉森將於本月23日，也就是小年夜主場出戰馬刺時傷癒復出，屆時就可看到狀元身手。

錫安威廉森在去年選秀會以狀元身分加盟鵜鶘，卻始終難逃傷痛糾纏，先是夏季聯賽只打1場就告傷退，接著又在季前訓練營膝蓋受傷，去年10月接受右膝外側半月板修復手術，甚至謠傳他因體重過重，才會造成不斷受傷的慘劇發生。

「我非常堅信，錫安威廉森從根本上改變了自己身體狀態，坦白說我們花了不少時間確認，」大衛葛瑞芬表示，「威廉森從一開始就知道自己可以打球，我們從來沒有想過本季不讓他上場。」看來接下來鵜鶘勢必相當小心對待他的傷勢。

畢竟鵜鶘本季幾乎提前宣告擺爛，目前只拿15勝26敗，排在西區倒數第2，就算有了錫安威廉森助陣，季後賽恐怕也是沒什麼希望了，還不如讓威廉森熟悉一下NBA戰場的氛圍，也讓苦等他上場的球迷，可以滿足看到這名狀元的願望。

(中時 )