2020總統大選，蔡英文總統以817萬選票連任，「美國在台協會」（AIT）主席莫健在華府呼籲兩岸對話，被問及美台經貿關係時，他也表示希望在解決美豬、美牛問題上有所進展。對此，國民黨前立委孫大千直言，蔡究竟有沒有犧牲台灣人民的利益，與魔鬼做出交易？「接下來，全民可以拭目以待了！」

對於美台關係未來可能進展，莫健（James Moriarty）日前表示，美台關係非常緊密，未來將會更緊密，雙方在包括安全、區域及經濟等多個領域皆有合作，美方將會檢視能如何深化雙方在這些領域的合作。莫健也提及，美方希望在美豬、美牛議題上看到進展，這是美國認為需要被解決的傳統議題。

孫大千在臉書指出，做大哥的果然就是霸道！蔡英文才剛剛當選，就迫不及待上門來要求兌現相挺的代價了？他指出，外國勢力在台灣2020年的總統大選當中扮演舉足輕重的角色，不只搖旗吶喊更粉墨登場。

孫大千直言，身為蔡英文高票連任的幕後推手，外國勢力的大哥們在未來四年肯定會對台灣予取予求，需索無度。不管是美豬、美牛、或者是日本核食，恐怕都已經興高采烈，磨刀霍霍準備進入台灣。「蔡英文究竟有沒有為了連任，而犧牲台灣人民的利益，與魔鬼做出交易？接下來，全民可以拭目以待了！」

(中時電子報)