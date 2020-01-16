日本天團「嵐（ARASHI）」將於今年暫時休團，成員二宮和也去年底宣佈婚訊，讓大批粉絲心碎，沒想到才事隔二個月，另一名成員櫻井翔近日被目擊疑似帶女友到越南旅行，而且互動就像「老夫老妻」一般，更被媒體稱做是「婚前旅行」。

根據日本雜誌《週刊文春》報導，櫻井翔主持完跨年節目《紅白》後，便和女友前往越南旅行，他被目擊躺在沙灘椅上與女友邊欣賞海景邊談心之外，更悠閒地騎著腳踏車去吃早餐，相當享受兩人獨處時光，不過櫻井翔被拍到時，穿著灰色背心搭配短褲和人字拖，卻被粉絲嫌裝扮太俗氣，認為他是公眾人物還是得注意自己私下穿著。

櫻井翔私下裝扮被粉絲嫌太俗氣。（圖／東網）

據悉櫻井翔女友是大他一歲的大學同學，在校是鼎鼎有名的校花，曾被星探相中想要引薦進入演藝圈，不過礙於對演藝工作沒有興趣只好作罷，而她也曾在關西電視台擔任助理導播及宣傳，諸多線索讓網友推測是前慶應小姐「高內三惠子」。

(中時電子報)