中美簽署第一階段貿易協議，美股道瓊指數站上29,000點整數大關，創下歷史新高，但傳聞美政府傳有意擴大封殺華為，台積電（2330）造成壓力，台積電ADR跌3.2％，台股16日股價開在330元，大跌10元，造成台股加權指數也下挫80.51點，開在12,011.37點。

群益期貨副總經理范振鴻指出，中美第一階段貿易協議中，美國並沒有強迫大陸作出重大改革，畢竟川普有選票考量，也怕大陸不簽署協議。而調降關稅被作為第二階段的談判籌碼，市場估計第二階段協議，可能會拖延到2021年才進行。

中美協議簽署後，相關議題暫告一段落，市場又重新回歸到財報方面，而先前估衰退較重的產業，也可能因貿易簽署而利空出盡，美股有望持高檔震盪盤堅的走勢。

在台股部分，范振鴻表示，預期農曆年前仍可望維持高檔盤堅向上走勢。不過，台股正在高檔醞釀楔形型態，年後則須提防型態完成後的震盪。

(工商 )