身兼民眾黨的台北市長柯文哲出訪歐洲，在台灣時間15日拜訪捷克友台小組，面對布拉格市長賀瑞普所屬的海盜黨對大陸問題強硬，卻獲民眾黨支持，是否可讓台灣借鏡？柯文哲表示，賀瑞普對台友善，不喜歡被壓迫，只是表達要跟世界上哪一個城市交往不要被設定條件，這也是普世價值，大家都希望能平等、自由。

柯文哲在布拉格交流，外界好奇他對布拉格印象最深刻的是什麼，柯指出，這還是一個文化古國，歐洲文明還是很早，造訪的查理大學從1348年到現在，已經超過600多年了，這些國家都是歷史悠久，文明歷程都很久，所以有很多讓我們看，文化底層還是比較深厚。

與布拉格締結姊妹市後，是否對賀瑞普有進一布認識，柯文哲說，賀瑞普常會講在台灣2個月的故事，聽一聽發現台灣人對外國人真的不錯。

柯文哲還說，賀瑞普曾去花蓮旅行要買文具，老闆聽說是捷克來的，就說不用錢，2人還開始討論布拉格之村，他笑稱心裡想真的假的，台灣最美麗的風景是人，大概可在賀瑞普身上印證。

由於賀瑞普所屬的海盜黨也對大陸問題強硬，有哪邊可讓台灣借鏡？柯表示，賀瑞普對台灣友善，不喜歡被壓迫，只是表達要跟世界上哪一個城市交往不要被設定條件，這也是普世價值，大家希望能平等、自由。

此外，布拉格動物園要展示台灣贈送穿山甲的硬體設備準備差不多了，柯文哲說，以前大陸都送貓熊，台灣還有特殊動物可以送，叫穿山甲，北市動物園顧問都有到布拉格，養穿山甲也滿多專業的，兩邊會就專業問題去討論。

柯指出，像穿山甲在冬天要吃蜂蛹，還滿專業的，怎麼養穿山甲沒那麼簡單，兩邊會維持專業上的聯絡，台北一定全力幫忙。

至於穿山甲送來布拉格時會不會再來一次，柯文哲則說，沒那麼容易啦，有時間就來。

(中時 )