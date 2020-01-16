故參謀總長沈一鳴上將等8位殉職將士日前移柩，蔡英文總統特別到國防部向將士致敬，儀式結束後，憲兵禮賓班4名憲兵在蔡總統面前出包，左右轉不一致，引發外界議論和嘲諷。現在一名疑似為當事憲兵之一的人在臉書粉專匿名發聲，稱這段時間「飽受網路酸民嘲諷、霸凌，恐無法再承受這些輿論抨擊」。

蔡英文於13日下午，率領國安相關官員於國防部大門前，向黑鷹墜機事件殉職將士緬懷致敬。當蔡轉身要進入國防部時，前方官兵卻疑似出現轉向失誤，宛若轉圈圈，還有左右鄰兵尷尬的面面相覷。失誤畫面曝光後，馬上被網友瘋傳，也引起不少網友嘲諷。

對此，一名疑似是4位憲兵之一的當事人在臉書粉專PO文吐心聲，「被選中的時候百感交集，但也覺得非常榮幸能在總統帶領下，陪總長走完最後一程，只是我們幾個排練的時間根本沒有幾天，更何況與原本規劃儀節的方式完全不一樣，在沒有告知的情況下突然來得口令又在吵雜的地方，任誰都沒辦法聽的清楚是往哪裡轉，即便我們默契再好也不可能一致。我並不怕長官責難，畢竟我已經盡力了」。

文中提到，「晚上不斷的刷新網路，果然事情還是來了，媒體上不斷的批評，網友的指責，我都虛心接受，但越來越多是我不能接受的言語暴力。愛的魔力轉圈圈？狗蛋大兵第87集？愛轉角遇見誰？太空兵？諸如此類的酸民不斷冒出來。」

該當事人並坦言「業務、勤務完成後，犧牲了多少睡眠時間花多少時間去練習儀態、擦亮甲鞋、調整甲服、拋光白盔，沒人看得見…只能換來許多咒罵，我真那麼低賤？三軍之恥嗎？我到現在看到電風扇再轉都覺得電風扇在羞辱我…」。

當事人希望，網友能夠給他一些正面能量還有按愛心，不然我怕我真的沒辦法再承受這些言語壓力。「假如沒有po出來也沒關係，我覺得我也只能陪總長繼續走下一段路程…」。

對於憲兵左右不分，憲指部官員14日回應致歉並解釋，本來的儀程，禮賓班是不動的，但後來又調整改變，當時下的口令是向左轉，因儀式結束後，現場哨聲很大，民車又很吵雜，因此幹部喊向左轉口令後，後面4個憲兵聽不到口令聲，才會動作不一。

對此，許多網友也紛紛在貼文處留言，加油打氣，「辛苦該單位的弟兄了！229營加油！」、「學弟加油！坦然面對錯誤，不用理會酸民」、「真的辛苦了，陪伴總長的路始終都是令人驕傲的，別讓酸民改變這個事實，加油！」。

(中時電子報)