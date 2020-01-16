全球數位影像解決方案開發商豪威科技（OmniVision Technologies）與光學和電子技術廠光程研創（Artilux）今（16）日聯合宣布簽署合作意向書（MOU），雙方經過正式交流及評估後，將在CMOS影像感測器（CIS）及鍺矽3D傳感技術上展開合作。

此合作項目的主要目的，為結合豪威在CMOS數位影像技術及市場地位，以及光程研創的鍺矽寬頻3D感測技術，以完整的解決方案加速導入手機市場。雙方冀望能藉此合作基礎，為終端客戶提供更多元彈性的產品選擇，進而實現各項行動市場的前瞻性應用。

豪威及光程表示，該產品組合不僅涵蓋目前主流照相技術的可見光、850及940奈米波段，並進一步針對能展現更佳戶外使用者體驗及強化人眼安全的1350及1550奈米波段，提供全方位並持續進化的多維度數位影像解決方案。

光程研創成立於2014年，致力整合感測技術及高速光通訊元件，開發出業界首創的3D飛時測距（ToF）影像感測器，以開啟各項人工智慧感知應用的可能性，並為高速光通訊領域提供全方位且具成本效益的解決方案，實現行動通訊、自動駕駛、工業4.0等前瞻性科技。

(時報資訊)