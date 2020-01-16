許多人愛喝茶，但喝哪種比較好是大家常有的疑問，基因營養功能醫學專家說，由於製作過程的不同，因此綠茶的營養會比紅茶保留的更多一些，另也有研究指出，習慣喝綠茶的人罹患心臟病的風險降2成。

基因營養功能醫學專家劉博仁在臉書分享， 許多患者常有紅茶和綠茶哪個好的疑問，綠茶的製作過程未經發酵，因此內含的兒茶素及多酚不會被破壞，所以營養素保留的最多；但紅茶是發酵過的茶，喝起來口感滑順，但內含的營養物質被氧化，因此營養素較少；至於龍井茶或烏龍茶，屬於發酵50到75%的茶品，營養價值還算可以。

而根據中國醫學科學院發表於《歐洲預防心臟病學》的研究指出，習慣喝綠茶的人罹患致命性心臟病和中風的風險降低了20%，而該研究中則無跡象表明，喝紅茶與降心血管疾病的風險存在聯繫，但醫師提醒，茶葉的農藥是許多人擔心的問題，因此喝茶前可以先將第一泡的茶水沖掉，喝起來可能比較安心。

此外醫師也補充，如果喝茶易感不適或是有腸胃相關疾病的人，建議少喝，最好能問過醫生再喝，會更保險喔！

(中時電子報)