國民黨總統候選人韓國瑜，擁有大批嚮死忠「韓粉」，卻因世代差異造成不少家庭衝突。曾在質詢期間對韓翻白眼，獲封「白眼女神」的高雄市議員黃捷，力推「選後家內衝突子女支持團體」，轉發廣邀有需要的親子參與，助修復大選後親子關係、增進社會回歸理性。

黃捷在臉書轉發「選後家內衝突子女支持團體」文章，表示：「大選過後，看到許多家庭因著親子的政治立場不同而產生的家庭衝突、混亂、疏離，讓許多人陷入情緒困擾，甚至直接影響到生活與生計，這幾天也有朋友陸續來訊向我詢問心諮的資訊。」除附上連結網址，更特別標註了「大選之後關係修復」、「回歸理性彼此信任」、「台灣團結同心加油」。

「選後家內衝突子女支持團體」活動報名表寫道：

你好：

我們是一群在高雄的諮商心理師。在大選過後，看到許多家庭因著親子的政治立場不同而產生的家庭衝突、混亂、疏離，讓許多人陷入情緒困擾，甚至直接影響到生活與生計。看見許多熱心網友直接提供住所、揪團吃年夜飯，便也想用自己的一份力量來為這個社會做點什麼。

我們會在高雄找個空間，舉辦10~15人的一次性小團體，讓大家可以聊一聊自己的狀況、家裡的狀況，以及一起看看接下來的日子可以做些什麼、與家人的關係怎麼處理、以及接下來這個年要怎麼過。

時間：約兩個半小時。

地點：待報名錄取後個別通知。（位於南高雄捷運周邊）

費用：免費。

因不確定報名人數多寡，報名時請先選擇可參與的時間。會以報名順序以及人數、時間方便性，再通知你是否報名成功以及最後的時間地點。

※本活動目前不需要任何形式的捐款或者贊助，只希望大家幫忙宣傳，讓更多人知道這個活動。若有餘裕希望以金錢協助者，建議聯繫一些想要幫忙辦年夜飯的網友，看他們是否有需要。感謝大家對此活動的支持。

(中時電子報)