瑞昱(2379)上季營運挾TWS(無線藍牙)SoC晶片出貨，加上大陸市場光纖產品農曆年前的拉貨效應，營運衝出淡季不淡的好成績，面對2020年，歐系外資最新出具的報告中指出，整體營運動能將持續成長，營收、獲利都將相較2019年更好，故將瑞昱評等從中性上調到優於大盤，並將目標價從240元上調至290元。

歐系外資指出，瑞昱2019年第四季營收不僅高於市場預期，也相較去年第三季成長4%，優於原先瑞昱自身預期的微幅季節性調節下降，主要是因為受惠亞馬遜新產品Echo Loop、Amazon Frames的TWS(無線藍牙)SoC晶片出貨，加上去年第四季大陸市場的光纖產品有一波農曆年前的拉貨效應，以及PC事業季節性降幅低於正常水平。

歐系外資指出，看好瑞昱本季在TWS的支撐下，依舊可以保持較高水準的表現，主要貢獻包括第二代TWS產品、電視業務，加上電信業務也會開始反彈。

整體來說，歐系外資認為，瑞昱2020年營運樂觀，瑞昱在年初的CES大展上宣布推出跨連接性、多媒體和消費類應用的多項解決方案，包括2.5G的乙太網解決方案、具有ANC(主動降噪)功能的藍牙TWS晶片組、機上盒SoC(系統單晶片)、低功耗AI IP攝像機、IoT SoC、4k的TV SoC、汽車乙太網交換機控制器和運營商級10G SoC，瑞昱在物聯網應用方面的多元化，包括在電視晶片市佔率持續增長、WiFi6的滲透率提升以及車用市場的機會，都是瑞昱今年成長的利基，看好瑞昱在2020年營收有機會再成長，故也將瑞昱2019年、2020年的每股獲利上調至13.5元以及15元，故將瑞昱評等從中性上調到優於大盤，並將目標價從240元上調至290元。

(時報資訊)