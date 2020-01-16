長達數月的反送中抗爭嚴重衝擊香港零售業！知名珠寶金飾公司周大福宣布，新的一年擬關閉香港1/5的門市，美妝零售龍頭莎莎也接著表示將關閉20%~25%的門市。

綜合港媒報導，莎莎公布截至去年12月底的第三季度財報，營業額年減27.3%，累計2019年會計年度前三季營業額年減19.7%。香港地區上季營業額年減35.2%，同店銷售則下滑34.7%。

莎莎表示，已經開始縮減香港的門市據點，因應各店的銷售狀況、各區域的業務情況以及租金減幅而定，計畫未來18個月內關閉20%至25%的門市，大部分以影響較大的旅遊區為主。截至去年底，莎莎在香港和澳門共有115間分店，關閉20~25%意味著約23~29間門市將在未來一年半內收掉。

莎莎指出，受到陸客訪港人數下跌加劇，導致第三季香港營業額大減，反觀部分陸客的消費力由香港轉至澳門，澳門銷售較為理想。該集團將繼續審視市場情況，與業主磋商租金，以盡快恢復門市獲利貢獻為主要目標。

香港知名珠寶金飾公司周大福則是在14日表示，因為受到反送中抗爭衝擊，旅遊及零售市場業績大幅下滑，新的一年擬關閉15家香港門市，總數大約佔所有香港門市的1/5，關閉的門市主要位於銅鑼灣、旺角及尖沙咀等旅遊區。

(中時電子報)