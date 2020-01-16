日本厚生勞動省16 日宣布，1名住在神奈川縣的30多歲中國籍男子，6日自湖北省武漢返抵日本，10日因身體不適住院檢查，經過檢查呈陽性反應，已確診為武漢新型冠狀病毒肺炎，這是日本傳染確診的首例。

《神奈川新聞》報導，相關人士指出，這名男子3日在大陸時就有發燒現象，6日自武漢市返回日本，10日住院治療，15日已康復出院。

厚生勞動省表示，目前除了這名男子之外，在日本國內未發現疑似病例。日本政府已召集相關部門緊急開會，商討防疫對策。

(中時電子報)