日本發現武漢新型肺炎首例 09:552020/01/16 中時電子報 黃菁菁 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 桃園機場武漢市衛健委官網1月15日發布《新型冠狀病毒感染的肺炎疫情知識問答》指出，不能排除有限人傳人的可能。(中時資料照) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 日本厚生勞動省16 日宣布，1名住在神奈川縣的30多歲中國籍男子，6日自湖北省武漢返抵日本，10日因身體不適住院檢查，經過檢查呈陽性反應，已確診為武漢新型冠狀病毒肺炎，這是日本傳染確診的首例。 《神奈川新聞》報導，相關人士指出，這名男子3日在大陸時就有發燒現象，6日自武漢市返回日本，10日住院治療，15日已康復出院。 厚生勞動省表示，目前除了這名男子之外，在日本國內未發現疑似病例。日本政府已召集相關部門緊急開會，商討防疫對策。 (中時電子報) #肺炎 #武漢 也許您會感興趣 推薦閱讀 香港再增7例疑似武漢肺炎！最年輕僅3歲 10:362020/01/12 生活 獨》掌握武漢肺炎 我方人員昨已抵武漢 13:072020/01/13 政治 國際熱門新聞 影》選美小姐走台掉胸罩 下秒驚豔全場奪后冠 - 國際 梅根為何退出皇室？ 因不想步上黛安娜後塵 - 國際 《Newsweek》： 日本做好了接受台灣難民的準備了嗎？ - 國際 別談判！流亡王儲稱伊朗政權快垮台 - 國際 川普劉鶴簽協議 外交不對等 - 國際大事 - 中國時報 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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