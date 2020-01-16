網傳Chen的女友曾上傳整修新婚房照片。（圖／翻攝自微博）

疑似Chen和女友婚禮請帖曝光。（圖／翻攝自新浪韓娛微博）

韓國夯團EXO中27歲成員Chen（金鍾大）日前丟出震撼彈，宣布將與圈外人未婚妻閃婚，且兩人已有愛的結晶，消息一出有Chen粉絲站的站長立刻宣布要關站，而今(16日)韓網流出2018年有人目擊Chen和女友約會照片，影像最近才曝光，也令人好奇是否許多粉絲早知情，並幫偶像隱瞞戀愛秘密了兩年。

Chen閃電宣告將成為人夫人父後，一名Chen的粉絲隨即宣布關站，並寫下：「曾經相信過永遠，原來真的沒有永遠，從去年就發現不對勁」，最後疑對Chen說：「謝謝你說出來」，而其他粉絲也對Chen結婚的消息出現分裂的聲音，有人支持他勇敢選擇自己的幸福，也有人聯署要求他退出EXO。

此外，婚訊公布後，Chen的女友也被起底，有人挖出她先前疑上傳整修新婚房的照片，也有傳出疑似Chen的婚禮請帖，今網上更曝光2018年直擊Chen跟女友約會照片，但上述資料都未獲SM娛樂證實，網友回應：「謠言全靠一張嘴。假的假的是假的」、「你們怎麼知道是她？」、「偶像30結婚不很正常嗎？」、「原來跟著他的粉絲早都知道了？」。

(中時電子報)