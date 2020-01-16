聲寶集團旗下聲寶、瑞智精密及東源物流三家公司今(16)日晚間舉辦尾牙，席開120桌，今年聲寶集團旺年會以「阿沺創新領航，集團業績飛揚」為主題，市場預期聲寶、瑞智兩家公司2020年都訂出成長目標。

聲寶2019年12月合併營收5.74億元，比2018年同期成長17.83％；2019合併營收71.16億元，較2018年微幅增加0.56％。聲寶主管表示，今年過年提前，歲末年終家電銷售旺季也提前從去年12月開跑，是聲寶2019年12月及2019年合併營收雙雙成長的主因。2020年營運將延續2019年成長熱度，訂出增長的營運目標。

瑞智是全球第四大壓縮機製造廠，2019年12月合併銷售194.69萬台，雖比2018年減少2.56％，卻較2019年11月增加28.2％。2019年合併銷售1,823.01萬台，較2018年減少4.19％，超前達成下修後銷售台數目標1,800萬台，2020年再度挑戰銷售目標1,950萬台，改寫歷史新高。

(工商 )