《商情》買盤進場，支撐周三紐約期金走強 10:002020/01/16 時報資訊 羅宇揚 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 買盤進場，支撐周三紐約期金走強；儘管中美第一階段貿易協議順利簽署，但美國並未取消對中國加徵關稅的部分，令市場仍存不確定性，進而提振市場買入黃金避險，激勵期金走強；此外，美國股市從高點回落，亦支撐金價走勢。 終場2月黃金漲9.4美元，報每盎司1554美元，3月白銀漲0.25美元，報每盎司17.99美元，4月白金漲38.3美元，報每盎司1025.6美元，3月鈀金漲41.8美元，報每盎司2165.1美元。(商品行情網) (時報資訊) #市場 #黃金 #美元 #盎司 也許您會感興趣 推薦閱讀 新興市場貨幣轉強 有利新興市場當地債表現 15:312020/01/13 財經 2019「金」驚人 ETF規模創歷史新高 15:432020/01/13 財經 PIMCO揭密 2020年六大投資啟示 19:412020/01/13 財經 《美股掃瞄》美股消息面：美伊衝突緩解，油價連5跌 09:262020/01/14 財經 《商情》避險需求下降，打壓周一紐約期金走軟 10:002020/01/14 財經 超狂跨界！全家攜手大甲鎮瀾宮 推11款開運鮮食 12:412020/01/14 財經 武漢夫妻發病 估方通報：肺炎不排除人傳人 12:202020/01/15 兩岸 《美股》業績兩樣情，花旗、小摩收漲，富國銀大跌 12:162020/01/15 財經 人行進行三千億一年期MLF 利率持穩 15:142020/01/15 財經 特斯拉風光 穆斯克股票獎勵3.5億美元快入袋 04:102020/01/16 全球財經 財經熱門新聞 老謝貼日月潭照喊話蔡 網友神回8字 - 財經 川普要去北京 下一輪談判快了？陸官媒打臉 - 財經 亞太電信放棄主流頻段 成為5G頻譜決標最大推手 - 財經 - 工商 獨家 》熬過機師、空服員罷工！長榮、華航年終讓人哭了 - 財經 好爽！75％公務員可領到2.5個月獎金 - 財經 - 工商 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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