買盤進場，支撐周三紐約期金走強；儘管中美第一階段貿易協議順利簽署，但美國並未取消對中國加徵關稅的部分，令市場仍存不確定性，進而提振市場買入黃金避險，激勵期金走強；此外，美國股市從高點回落，亦支撐金價走勢。

終場2月黃金漲9.4美元，報每盎司1554美元，3月白銀漲0.25美元，報每盎司17.99美元，4月白金漲38.3美元，報每盎司1025.6美元，3月鈀金漲41.8美元，報每盎司2165.1美元。(商品行情網)

(時報資訊)