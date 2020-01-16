《港股》美中簽了首階段協議，恆指開漲0.11％ 10:002020/01/16 時報資訊 柯婉琇綜合外電 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 美中兩國簽署首階段貿易協議，隔夜美股道瓊指數收盤首度站上29,000點大關，受此激勵，周四香港恆生指數開漲0.11%，為28806.12點。國企股(H股)開漲0.18%，為11315.28點。創科實業開漲1.87%，領漲藍籌股。中國副總理劉鶴預期中國2019年經濟成長率超過6%，以及新公布的數據顯示中國經濟展望優於預期，亦為港股帶來提振。 (時報資訊) #11 也許您會感興趣 推薦閱讀 陸解放軍在台灣大選日軍事演習 引人聯想 14:142020/01/12 兩岸 《電子商務》雙11、12助攻，網家Q4營收破百億元創高 08:522020/01/13 財經 人民幣中間價上漲88點 10:232020/01/13 財經 恒指收漲316點 騰訊創逾年半高 16:502020/01/13 財經 英國11月GDP年增幅逾7年最低 09:032020/01/14 財經 美撤匯率操縱國標籤釋善意 A股三大股指走高 11:192020/01/14 財經 蘋果春節影片《女兒》完整公開 全程使用iPhone 11 Pro拍攝 11:512020/01/14 科技 美中對降關稅無共識 美股走勢分歧道瓊漲幅縮小 07:042020/01/15 國際 全體證券商108稅後淨利407億 年增38％ 18:002020/01/15 財經 寧波舟山港年貨物輸送量首破11億噸 21:092020/01/15 兩岸 財經熱門新聞 老謝貼日月潭照喊話蔡 網友神回8字 - 財經 川普要去北京 下一輪談判快了？陸官媒打臉 - 財經 亞太電信放棄主流頻段 成為5G頻譜決標最大推手 - 財經 - 工商 獨家 》熬過機師、空服員罷工！長榮、華航年終讓人哭了 - 財經 好爽！75％公務員可領到2.5個月獎金 - 財經 - 工商 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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