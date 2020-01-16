美中兩國簽署首階段貿易協議，隔夜美股道瓊指數收盤首度站上29,000點大關，受此激勵，周四香港恆生指數開漲0.11%，為28806.12點。國企股(H股)開漲0.18%，為11315.28點。創科實業開漲1.87%，領漲藍籌股。中國副總理劉鶴預期中國2019年經濟成長率超過6%，以及新公布的數據顯示中國經濟展望優於預期，亦為港股帶來提振。

(時報資訊)