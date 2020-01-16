封測廠菱生（2369）去年營運受客戶需求衰退影響虧損落底，隨著AI、5G相關新產品需求增加，今年營運力拚谷底回升、恢復獲利。菱生今（16）日在買盤敲進下放量走揚，最高上漲4.21％至11.15元，回升至近1月波段高點，早盤維持近3％漲幅，領漲封測族群。

菱升股價去年11月中下探8.57元後緩步震盪墊高，去年12月底上攻力道明顯轉強，隨後跟隨大盤震盪拉回，近日再度向上走揚。三大法人近期偏空操作，上周賣超菱生94張、本周迄今賣超391張，但昨日已轉為買超283張。

菱生2019年12月自結合併營收4.21億元，月增4.78％、年增達17.24％。第四季合併營收12.56億元，季減3.35％、年增4.17％。累計全年合併營收47.19億元，年減9.99％。為近14年低點。前三季歸屬母公司稅後虧損4.42億元，創同期新低，每股虧損1.18元。

菱生受景氣轉弱、大客戶減少委外微控制器（MCU）訂單影響，去年營運明顯轉弱陷入虧損。隨著營收規模逐步恢復下，去年第三季虧損狀況已見改善，第四季營收狀況與第三季相當，表現符合公司預期。

展望今年，菱生營運將開源節流並進，除開發新產品、強化既有產線成本費用管控，並持續發展感測元件及車用封裝，包括微機電（MEMS）及環境光學感測等，希望能維持現有產品需求，並在產品、應用上跨足拓展車用領域需求。

菱生總經理蔡澤松預期，受AI、5G相關新產品需求帶動，今年NOR Flash及NAND Flash、感測元件需求有成長空間，應用在5G手機、基地台的射頻晶片為重要指標，希望相關需求成長。電源晶片正接洽新國外客戶，希望今年有所成果，微控制器則預計持平。

蔡澤松表示，今年預期以微機電及光學產品需求較強，車用電子及應用於手機的光學感測產品已有相關準備，希望能有相關需求成果顯現。資本支出則聚焦新產品、工廠智動化2領域，預期投資規模與前年相當。

(時報資訊)