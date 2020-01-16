這下子到底哪邊在說真話呢？儘管塞爾維亞籃協官方16日宣布，金塊總教練麥克馬龍即將出任塞爾維亞男籃隊顧問，沒想到馬龍隨即透過丹佛媒體《DNVR》出面否認，且強調這個新聞是不準確的，也讓外界搞不懂現在發生什麼狀況！

由於塞爾維亞在去年男籃世界盃只拿第5，拱手把世界盃兩張東京奧運門票讓給法國與西班牙，只能在今年6月23到28日期間，在塞爾維亞首都貝爾格勒舉辦的「6搶1」奧運男籃資格賽，爭取唯一一張奧運門票，難度可說相當地高。

畢竟這次奧運男籃資格賽的對手包含義大利、多明尼加、紐西蘭、波多黎各與塞內加爾，塞爾維亞想要出線雖然機會不小，且擁有主場優勢，最重要的還是要看效力金塊的明星中鋒約基奇表現而定，找來麥克馬龍擔任顧問，也算加了保險。

因為麥克馬龍向來執教約基奇很有一套，約基奇也算蠻聽馬龍的話，只是隨著馬龍公開否認自己出任塞爾維亞男籃顧問，接下來就只能等待NBA這個球季打完，再來看看馬龍或塞爾維亞籃協哪一邊是在說謊了。

(中時 )