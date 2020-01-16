5G競標26天激戰落幕 標金衝上1380億全球最貴 10:042020/01/16 中時電子報 林淑惠 、 徐慈薇 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 中華電信5G競標砸最多錢。（資料照） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 5G頻譜競標，16日一早決標，總決標金額1380.81億元，創下國內歷次頻譜競標天價、全球單位頻段最高價、以及最多電信業者參與競標等三大記錄。 在3.5GHz主流頻段 ，關鍵一局，就在亞太電信放棄20MHz頻段需求數量下決標，由中華電信拿下90MHz的最多頻段，其次是遠傳電信80MHz、台灣大60MHz、台灣之星40MHz。 台灣5G第一波釋照自去年12月10日開始競標，底價訂為300億元，由中華電、遠傳、台灣、亞太電、台灣之星共5大電信業者廝殺角逐。 5G頻譜競標經過26天的競標期，終於在16日一早決標，總決標金額1380.81億元。(圖/林淑惠) (中時電子報) #標金 #5G #競標 #電信 #中華電 #遠傳 #台灣大 也許您會感興趣 推薦閱讀 超搶手! 法拍市場四指標全翻揚 04:102020/01/13 產業．科技 標金衝全球第一 台灣之星備銀彈...飆5G 04:102020/01/14 財經要聞 林百里憂心：5G高貴 傷了AI 04:102020/01/14 財經要聞 5G標金破1300億 電信業者信評降 NCC：不用擔心 21:072020/01/14 財經 從大陸5G看台灣競標金的荒謬 04:102020/01/15 論壇廣場 5G砸錢戰 標金恐破1,500億 04:102020/01/15 財經要聞 5G顧賺錢 學者轟未擘畫產業鏈 04:102020/01/15 財經焦點 成本過高衝擊發展 政院應釋疑 04:102020/01/15 財經焦點 競標殺紅眼 蘇揆：5G資費會嚴格把關 04:102020/01/16 產業．科技 《科技》5G競標「下台」靠智慧，考驗電信業 08:012020/01/16 財經 財經熱門新聞 獨家 》熬過機師、空服員罷工！長榮、華航年終讓人哭了 - 財經 老謝貼日月潭照喊話蔡 網友神回8字 - 財經 危險了！台積電遭砍殺…英媒爆驚嚇內幕 - 財經 關鍵技術太狂！多頭瘋喊特斯拉衝逆天價6000美元 - 財經 1分鐘財經掃描》台積華為爆三角習題！三星減產爽到雙虎？ - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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