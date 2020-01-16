5G頻譜競標，16日一早決標，總決標金額1380.81億元，創下國內歷次頻譜競標天價、全球單位頻段最高價、以及最多電信業者參與競標等三大記錄。

在3.5GHz主流頻段 ，關鍵一局，就在亞太電信放棄20MHz頻段需求數量下決標，由中華電信拿下90MHz的最多頻段，其次是遠傳電信80MHz、台灣大60MHz、台灣之星40MHz。

台灣5G第一波釋照自去年12月10日開始競標，底價訂為300億元，由中華電、遠傳、台灣、亞太電、台灣之星共5大電信業者廝殺角逐。

5G頻譜競標經過26天的競標期，終於在16日一早決標，總決標金額1380.81億元。(圖/林淑惠)

(中時電子報)