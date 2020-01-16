兆豐金(2886)旗下兆豐銀行在桃園機場二航廈一樓入境大廳建置1台「外幣現鈔兌換機」，即日起啟用，所有入境台灣的外國人、中國／港／澳人士持護照或入出境許可證，即可以利用「外幣現鈔兌換機」，直接用外幣現鈔兌換成台幣現鈔，匯率則是以交易當時的「牌告現鈔匯率」計算，除了這一台，兆豐銀行近期也將加速腳步，陸續在第一、二航廈旅客進出動線人潮較多的地點，再設置5台「外幣現鈔兌換機」，以方便服務更多的旅客。

「外幣現鈔兌換機」選定設置在二航廈入境大廳，主要服務入境的國內外旅客，英文介面讓外國旅客可以輕鬆兌換台幣，而國人則可以將沒用完的外幣現鈔兌換成台幣，省去跑銀行的時間，而且兌換免手續費，不論本國人或是外國人，每人每日使用本機現鈔兌換之金額（包含買匯及賣匯），不得超過每日累積上限等值新台幣10萬元，且受人民幣2萬元之限制。

根據交通部觀光局統計，去年1到11月的出國旅客中，前往日本旅遊的人數達456萬8132人次之多，佔出國總人數的28.7%，高居所有國家榜首；這也充份反應在外幣ATM的兌換情況，據兆豐銀行表示，民眾使用外幣ATM提領外幣現鈔，以日圓最為熱門，其次為美金；尤其近期日圓持續走低，有計畫要去日本旅遊的民眾，可以趁著這波低點分批換匯以分散風險。

(時報資訊)