1.大毅(2478)：晶片電阻漲價效應續燒，激勵早盤股價再漲逾7%，續登波段新高。

2.奇力新(2456)：外資空頭、投信多頭持續對作，自營商昨更加入空頭行列，惟漲價題材燒燙，早盤股價仍彈升逾4%。

3.精材(3374)：5日線上揚，投信持續買超、外資賣超縮手，早盤股價逆勢續漲逾2%。

4.台積電(2330)：今日將召開法說，惟昨三大法人聯手賣超19164張，加上昨夜ADR下跌3.2%，衝擊早盤股價一度跌至330元，再失10線、月線。

5.海光(2038)：股價短線跌多，今多頭回神，放量強彈約1.8%，躍過月線、季線。

6.文曄(3036)：大聯大收購案，公平會放行，早盤上漲逾3.5%，衝上兩個月高價。

7.勤誠(8210)：伺服器春暖花開，今年拚賺一個股本，外資大力相挺，股價續衝逾4%，再改寫波段新高價。

8.華擎(3515)：外資、自營商連3日買超，加上財報利多，晨盤帶量續漲，觸及87.8元，衝上短波高價。

9.虹堡(5258)：今年營收續拚雙位數成長，昨外資回頭買超，早盤上揚逾3%。

10.愛普(6531)：TWS、AI等接單旺，自去年11月28日的一個半月以來，股價已強漲1.2倍，晨盤續衝漲停，鎖108元續登波段高價。

11.勤凱(4760)：導電漿料需求增拉抬股價，今早觸及漲停64.1元再創新高價。

12.國揚(2505)：新加坡升值為資產題材加分，資金持續湧入，再度挑戰20元。

13.復盛應用(6670)：去年交佳績，今年全球高爾夫球產值看好，外資持續買超推升股價來到200元門前。

14.康那香(9919)：武漢肺炎列法定傳染病，防疫升級、股價升高，早盤漲幅約2%。

15.可成(2474)：外資態度偏多，240元形成支撐，今早上揚近1%，企圖再創本波上漲高點。

16.易飛網(2734)：春節與228長假帶動旅遊業績，跳空開高亮漲停燈，直達2個半月高點。

17.宇峻(3546)：外資、投信調節，惟寒假旺季股價欲小不易，早盤逆勢揚升1%。

18.華冠(8101)：買盤追捧，連兩日攻上漲停，進逼前高7.5元。

19.大學光(3218)：看好未來5～10年獲利的成長性，麥格理證券初評喊買，激勵連兩日亮燈漲停，改寫逾10年高價。

20.三晃(1721)：買盤拉抬，股價連日攀揚，晨盤急漲8%，改寫波段新高。

21.喬山(1736)：雙核心助陣，今年營收拚增兩位數，晨盤走揚約1.5%，收復月線。

22.奈米醫材(6612)：業績題材加持，帶動股價連2揚，晨盤挾量衝高5%，站穩各均線上方。

23.皇將(4744)：旺季效應遞延，今年營運看俏，近日在外資偏多操作下，帶動早盤股價彈升3%，來到波段高峰。

24.馬光-KY(4139)：去年稅後淨利、EPS，雙創掛牌來新高，激勵早盤勁揚近3%，重返40元並收復月線、季線與半年線。

25.上銀(2049)：今年業績看俏，三大法人昨擴大買超1012張，早盤挾量續漲近2%。

26.訊連(5203)：上月營收月增46.36%，三大法人昨轉買超，早盤結束多日整理，彈升逾2%。

27.系微(6231)：布局國際業務，成立美國辦事處，早盤應聲放量漲逾6%。

28.中興電(1513)：活化土地資產效應持續發酵，三大法人連3日買超，早盤漲逾2%。

(時報資訊)