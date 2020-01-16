台積電(2330)今日下午將舉行法人說明會，股價隨著ADR大跌開低10元為330元，隨後跌幅收斂，盤中約跌5元。外資周三轉賣超台積電17904張，使得台積電由周二的新高346元下跌。

台積電ADR 15日大跌3.2%，收58.39美元，每股約合新台幣350元。台積電周三收低為340元，今早跳空開低10元。

台積電今日法說為市場關注焦點，今天也是台積電去年度第2季現金股利的領息日，每股配發2.5元。

台積電近來多空消息紛陳，日媒報導，華府正加強施壓台積電赴美國生產軍用晶片。台積電表示，公司從未排除在美國設廠生產的可能性，只是目前尚無具體計畫，將依客戶需求考量。

另外，近來也傳出華為砍單的消息，不過，外資的調升評等潮不斷。匯豐提出報告力挺台積電，目標價上調至397元，成為外資圈最高。匯豐報告強調，台積電可能開啟多年的高成長趨勢，包括5G基礎建設、CPU訂單成長、資料中心支出及半導體回補庫存等將驅動今年營運強勁成長，並預期今年台積電毛利率可望上升至50%。

(時報資訊)