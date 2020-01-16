別想換人！普丁為永久執政鋪路 10:172020/01/16 中時電子報 楊幼蘭 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 俄羅斯總統普丁15日在克宮和聯邦稅務局長米舒斯京（Mikhail Mishustin，右）會談後，指派他接任總理。（路透） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 俄羅斯總統普丁指派新總理 俄羅斯政府周三總辭，就算是老資格的克宮觀察家也感到震驚。 CNN新聞網15日的分析指出，稍早俄羅斯總統普丁宣佈，打算推動改革，削弱接班人的大權，重新分配權力，讓國會和總理擁有較大的影響力。他感謝總辭的政府閣員，但說「並非凡事都行得通」。近兩年來，部份由於年金改革，加上經濟不振，以致普丁的支持率下降。此外，普丁和執政菁英沒完沒了的執政，也令反對派不滿。 (中時電子報) #俄羅斯 #總統 #普丁 #總辭 #總理 #改革 #修憲 #執政 也許您會感興趣 推薦閱讀 身價近6兆 他才是世上最有錢的人 17:432018/03/18 國際 好大的口氣！ 普丁上演76架蘇-57採購秀 13:022019/05/17 軍事 俄政壇大變動 普丁推修憲 總理將總辭 23:152020/01/15 國際 國際熱門新聞 影》選美小姐走台掉胸罩 下秒驚豔全場奪后冠 - 國際 梅根為何退出皇室？ 因不想步上黛安娜後塵 - 國際 《Newsweek》： 日本做好了接受台灣難民的準備了嗎？ - 國際 別想換人！普丁為永久執政鋪路 - 時事 川普劉鶴簽協議 外交不對等 - 國際大事 - 中國時報 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。