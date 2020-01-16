俄羅斯總統普丁指派新總理

俄羅斯政府周三總辭，就算是老資格的克宮觀察家也感到震驚。

CNN新聞網15日的分析指出，稍早俄羅斯總統普丁宣佈，打算推動改革，削弱接班人的大權，重新分配權力，讓國會和總理擁有較大的影響力。他感謝總辭的政府閣員，但說「並非凡事都行得通」。近兩年來，部份由於年金改革，加上經濟不振，以致普丁的支持率下降。此外，普丁和執政菁英沒完沒了的執政，也令反對派不滿。

(中時電子報)