5G頻譜決標最大關鍵，就在亞太電信今（16日）一早，放棄原本提出20MHz頻寬數量的3.5GHz主流頻段需求，促成台灣首波5G決標。

各家業者拿到的頻譜數量，分別是中華電在3.5GHz主流頻段拿到90MHz，28GGz頻段600MHz。台灣大在3.5GHz主流頻段拿到60MHz，28GGz頻段200MHz。遠傳在3.5GHz主流頻段拿到80MHz，28GGz頻段400MHz。亞太電信放棄20MHz頻段需求數量。只拿到28GHz日竹馬點400MHz，台灣之星拿到3.5GHz的40MHz。

5G頻譜競標，16日一早決標，總決標金額1380.81億元，創下國內歷次頻譜競標天價、全球單位頻段最高價、以及最多電信業者參與競標等三大記錄。

亞太電信今（16日）表示，發展5G的政策和決心不變。這次5G競標，亞太電信取得28GHz頻段400 MHz 頻寬，放棄原先對3.5GHz部分的頻寬需求，亞太電表示，政府政策和法規均支持並鼓勵業者網路合作，亞太電信會積極與得標業者洽談，以共同建設一條5G高速網路為目標，待確認後再依相關規定公佈。

另外，亞太電信強調，未來5G重點發展是在高速網路上的各種加值服務應用，亞太電信將持續在B2C和B2B領域進行規劃與開發。

(工商 )