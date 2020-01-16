昨（15）日高雄工廠大火，易經命理師高煜霖根據天易、民俗角度，指出「韓國瑜市長前途堪慮！罷韓恐將成功！」建議韓國瑜應以和為貴，專心拚市政，或許有機會順利度過罷免違機。

易經命理師高煜霖在臉書表示，高雄楠梓發生大火，記憶中幾十年來，從未有一起火警的霧霾可遍及全市精華區，「從天意、民俗的角度來看，恐怕是老天爺又有指示了」。

2020大選後，「罷韓」引發高度關注，高煜霖用「指算法」、「方位法」分析指出，若順利舉辦投票的話，低標57萬票應該沒問題，卦象顯示，有機會上看70至75萬票。

高煜霖用「指算法」得到「小吉：雙雁入青雲」，與當時蔡英文宣布「蔡賴配」時，得到的卦象一樣，意指將有好結果，值得等待、堅持，以此角度來看，成功機率應毫無懸念。

文中也提到，當中卦辭「路上好商量，失物在坤方」及「行人即便至，交關甚是強」兩句，「坤方」就是西南方，也就是高雄、台南一帶，意指罷韓是多數人共識，希望平反誠信問題，還給市民公道。不過，其中一句卦辭「陰人來報喜」很值得玩味，「陰人」指女性，是否暗示韓國瑜背後會有女性人物，拱他參選黨主席，倒是可以觀察。

另外，高煜霖也用「方位法」取卦，得到「澤火革」卦，意指民意對於改革、改變的看法，將會成為主流。但事在人為，韓國瑜若秉持謙卑態度、以和為貴，積極用心市政讓人民有感，並向得罪過的團體、單位、個人尋求和解，不再用「對嗆」的行事風格，或許老天爺會再給一次機會，讓罷韓不會成功。

(中時電子報)