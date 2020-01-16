對於花蓮縣政府及勞動部處理3名越南籍家庭看護工申訴案件，在未蒐集相關事證之下，逕採信仲介公司說詞而未採納外籍移工說詞，以「外籍移工個人因素、未提出相關具體事證」、「仲介公司表示無恐嚇、威脅及不當對待情事發生」辦理結案，導致3名外籍移工求助無門，損及權益，監察院日前通過王美玉的調查報告並確定糾正花蓮縣政府與勞動部。

調查報告指出，花蓮縣3名越南籍家庭看護工T君、H君及L君，分別申訴在等待轉換雇主期間遭同一家仲介公司非法指派從事許可以外的工作，勞動部1955專線並將T君、H君案件派案給花蓮縣政府進行查處。惟花蓮縣政府僅訪談仲介公司後，即以「仲介公司表示無恐嚇、威脅及不當對待情事發生」辦理結案。

其次， T君、L君的原雇主均委由仲介公司向花蓮縣政府申請變更外籍移工住宿地點，H君也經勞動部同意廢聘，花蓮縣政府於例行訪查亦未依相關規定，於訪查前與勞動部「全國外籍勞工動態查詢系統」勾稽，查核雇主與外籍移工僱用關係是否異動，以致訪視均未遇到移工。

其中，T君因疑遭仲介公司違法安排至非法雇主處工作，求助1995專線未獲回應，致精神狀況不佳揚言自殺，後被花蓮縣政府及仲介公司通報強制就醫住院治療，醫院安排心理諮商但因語言無法溝通而作罷。監委王美玉認為，衛福部允應研擬外籍移工就醫期間之通譯協助措施，維護就醫權益。

另外，花蓮縣政府未依規定建立訪查區域輪替制度，自2016年迄今對該仲介公司查核，都是由同一位諮詢員實施，且已有3名外籍移工分別申訴該仲介公司違法情事，花蓮縣政府卻未對該仲介公司進一步查處，在未蒐集相關事證之下，直接認定是外籍移工恐私下串聯，採信仲介公司說詞而未採納外籍移工說詞，導致3名外籍移工求助無門，損及權益。

直到監察院實地訪查發現該仲介公司提供外籍移工的居住環境欠佳，花蓮縣政府才對仲介公司進行查處，顯有違失；勞動部對於花蓮縣政府處理外籍移工查察案件，亦核有督管不周違失。

監委王美玉表示，2019年3月29日無預警履勘桃園群眾協會移工庇護中心中壢分部發現，通往2樓男性移工住處晚間8點鎖門，不准男性移工下樓，此舉不但有公安之虞，也損及移工權益，也有移工坦言，參加抗議後難免會對移工產生壓力與困擾，要求勞動部允宜研議改善。

(中時 )