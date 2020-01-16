中美在美國時間15日簽署第一階段協議，協議包括九個章節，涉及知識產權、技術轉讓、食品和農產品、金融服務、匯率和透明度、擴大貿易、雙邊評估與爭端解決等議題。

央視發表的《互利共贏的協議為全球注入確定性》國際銳評中表示，中方堅持的三個核心關切（取消全部加徵關稅、貿易採購數字要符合實際、改善文本平衡性）以及兩項原則（WTO規則與市場原則）在協議中都得到了體現，同時美方的核心訴求也得到了正面回應。

央視報導稱，概括地說，協議具有兩個鮮明的特徵：

一是體現平衡對等。一個好的協議不能只讓一方得利，而應該體現雙方的平等與尊嚴。經過覆討論，第一階段協議文本體現了平衡性。以知識產權保護章節為例，囊括了目前國際知識產權保護的各個方面，這不僅有助於中國建設創新型國家、發展創新型企業，更好維護包括外國企業在內的各類企業在華合法權益，也有利於保護中方企業在對美經貿活動中的合法權益，保證了雙方權利與義務的對等。

二是實現互利共贏。這是中美經貿合作的本質特徵，也是第一階段協議的應有之義。以食品和農產品貿易章節為例，涉及乳品、禽肉、牛肉、豬肉、加工肉類、水產品、大米、水果、飼料和寵物食品等內容。這些產品都是中國食品消費升級中消費者需求旺盛的產品，擴大自美進口適應了國內消費需求，強化了農業在中美貿易關係的重要支柱作用。

國際銳評指出，這一結果來之不易，它是中美雙方談了23個月、歷經13輪高級別經貿磋商、付出艱苦努力才得來的，表明雙方照顧了彼此核心關切，實現了平等互利、合作共贏。

(旺報 )