轎車車頭全毀，所幸車上兩人脫困時意識清楚。（嘉義市消防局提供／呂妍庭嘉縣傳真）

嘉義縣消防局雙福消防分隊救護車，今16日凌晨載送一名長期照護患者轉院至嘉義市衛福部嘉義醫院途中遭一輛自小客從右側撞上。（嘉義市消防局提供／呂妍庭嘉縣傳真）

嘉義縣消防局雙福消防分隊救護車，今16日凌晨載送一名長期照護患者轉院至嘉義市衛福部嘉義醫院，行經嘉義市中興路、友愛路口時，遭一輛自小客從右側撞上，轎車車頭全毀，救護車頭也受損嚴重，兩車共7人受傷，獲報前往的嘉市消防局人員立即將人送醫，後續肇事責任由警方釐清中。

經警方初步了解，救護車當時載著一名7.80歲的老翁及其家屬，另有王姓駕駛和李姓救護員在車上，救護車自中興路由東向西行駛到路口時，雖路口燈號是紅燈，但救護車已開警示燈且一路鳴笛聲穿越，但載有2名乘客歐的自小客車不知何故未避讓就撞上，事後酒測，兩方駕駛都沒有酒駕。

嘉市消防局2點26分接獲報案前往，發現轎車車頭全毀，救護車甚至連右前輪都受到強烈撞擊，掉落在地面，現場零件散落一地，因情況緊急，救護人員立即前往評估所有傷者，發現救護車上尚有一名呼吸急促的病患，其餘人員未受困，且都離開車內，坐在兩側騎樓等待救援，救護人員立即聯絡救災救護指揮科加派救護車4輛，救助器材車1輛前往協助支援，將患者分別送往嘉義醫院、台中榮總嘉義醫院與嘉義基督教醫院。

嘉縣消防局指出，當時救護車正在執行勤務，駕駛行為皆依照規定辦理，目前王姓駕駛還在住院觀察，李姓救護員急診後無礙曾返隊待命，因今天休假，已返家休養，至於相關肇事原因和責任，由警方處理中。

(中時 )