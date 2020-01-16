嘉義縣消防局雙福消防分隊救護車，今16日凌晨載送一名長期照護患者轉院至嘉義市衛福部嘉義醫院，行經嘉義市中興路、友愛路口時，遭一輛自小客從右側撞上，轎車車頭全毀，救護車頭也受損嚴重，兩車共7人受傷，獲報前往的嘉市消防局人員立即將人送醫，後續肇事責任由警方釐清中。
經警方初步了解，救護車當時載著一名7.80歲的老翁及其家屬，另有王姓駕駛和李姓救護員在車上，救護車自中興路由東向西行駛到路口時，雖路口燈號是紅燈，但救護車已開警示燈且一路鳴笛聲穿越，但載有2名乘客歐的自小客車不知何故未避讓就撞上，事後酒測，兩方駕駛都沒有酒駕。
嘉市消防局2點26分接獲報案前往，發現轎車車頭全毀，救護車甚至連右前輪都受到強烈撞擊，掉落在地面，現場零件散落一地，因情況緊急，救護人員立即前往評估所有傷者，發現救護車上尚有一名呼吸急促的病患，其餘人員未受困，且都離開車內，坐在兩側騎樓等待救援，救護人員立即聯絡救災救護指揮科加派救護車4輛，救助器材車1輛前往協助支援，將患者分別送往嘉義醫院、台中榮總嘉義醫院與嘉義基督教醫院。
嘉縣消防局指出，當時救護車正在執行勤務，駕駛行為皆依照規定辦理，目前王姓駕駛還在住院觀察，李姓救護員急診後無礙曾返隊待命，因今天休假，已返家休養，至於相關肇事原因和責任，由警方處理中。
(中時 )
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