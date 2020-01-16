為吸引民眾春節到彰化走春，鹿港的白蘭氏健康博物館也展現吸睛創意與心意，於過年期間推出親子共賞的總統級布袋戲，初三到初五更祭出免費雞精早餐組，並有多項春節伴手禮優惠贈品大放送，有呷擱有掠，標榜讓闔家「雞」祥如意、樂不思「鼠」。！

為喜迎新年，白蘭氏健康博物館特別於初三(1/27)、初四(1/28)邀請到總統級布袋戲─「敘舊布袋戲團」，推出適合全家共賞的《弄獅》戲碼，應景年節氣氛。「敘舊布袋戲團」經典的「台灣布袋戲饗宴」，為邦交國元首、各國政要訪台多次欣賞的表演藝術。為了讓更多人了解台灣藝術文化，敘舊布袋戲團創新使用國語以及英文來演出，更以「互動布袋戲」的形式，與台下觀眾一起完成演出，活動期間，凡是參與體驗的遊客，可特別獲贈劇團限定布袋戲偶。

白蘭氏健康博物館今年春節將於初三(1/27)至初五(1/29) 每天上午9點免費限量推出白蘭氏幸福早餐，以白蘭氏的明星商品「雙認證雞精」，搭配象徵團圓的「飯糰」，幫民眾補充飽滿體力與能量。1月入館的民眾除了可獲贈白蘭氏限定紅包，還可享有白蘭氏多款熱銷伴手禮超級優惠，即日起至2/2，凡消費滿額就送SOUSOU系列晴雨兩用傘、保溫杯、行李箱。滿3,500元還可參與抽獎，最大獎可抽DYSON吸塵器，還有空氣清淨機、Panasonic吹風機、員林紅樓商旅住宿券等多項好禮。

為回饋全台灣春節闔家出遊的旅客，彰濱觀光工廠也聯合推出金鼠年博弈闖關應景活動。 即日起至 2/16，只要在白蘭氏健康博物館、台灣玻璃館、緞帶王、卷木森活館、優格餅乾學院等五大觀光工廠闖關集滿3個章，即可兌換福袋乙份；集滿五個章還可成為『金鼠大贏家』，加碼贈福袋乙份。

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