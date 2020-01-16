專業市調機構今（16）日公布的最新調查指出，房地產市場遇到總統大選，是沒在怕的，北台灣各區房價普遍漲多跌少；但也有建商出「芭樂價」，妄想成交都是「阿婆仔生囝」。

據住展雜誌今天公布的最新統計指出，2019年Q4北台灣各縣市新成屋、預售屋成交行情表現，結果顯示各區房價「漲多跌少」。

其中雙北市、新竹地區房價上揚，尤其新竹強漲1.35％最堅挺；至於基隆市，呈現持平；桃園與宜蘭，房價走勢相對疲弱。

住展雜誌研發長何世昌表示，雖然去年買氣復甦，但因新建案供給量居高不下搶食有限的客源，新建案價格仍維持於「盤緩緩步墊高」的格局，並未因買氣增加而大漲，預料今年初房價也會延續此趨勢不變。

目前台北市預售新屋房價，平均來到84.8萬／坪，季漲約0.71％。

新北房價很強勢，創近兩年半新高，來到39.2萬／坪，季漲幅約0.5％。

單季漲幅最強勢是在新竹，房價升至22.5萬／坪，季漲近1.4％，中止連二季下挫。

(工商 )