蔡康永、小S主持《花花萬物2》，近日邀港星王祖藍、老婆李亞男擔任嘉賓，王祖藍自爆希望女兒未來能長得像舒淇，認為自己的厚嘴唇加上老婆的長相，有舒淇的影子，引發網友熱議，製作王祖藍女兒與舒淇找不同圖片，若網友能一眼從圖片找到舒淇，就證明兩人不像。

節目中，蔡康永請李亞男寫下來老公心儀的女明星，王祖藍先透露自己喜歡娜塔莉波曼，但面對老婆寫下的另一個中文名字則猜半天，小S說，「我沒料到你會喜歡她。」王祖藍回心儀的女明星是「王祖賢」，直說自己小時候喜歡她，後又說「舒淇」，小S再暗示王祖藍這位女星有跟他合作過，他又答「蔡少芬」，讓李亞男冷回，「她已經結婚了。」王祖藍緊張跟老婆直解釋，還不小心講著流口水，小S再給提示「單身年輕的美女」，王祖藍回：「阿Sa？」李亞男忍不住對老公說：「你喜歡的類型還滿多的。」、「回家慢慢算帳！」王祖藍驚呼：「都給小S忽悠了！」

蔡康永（右）與小S主持《花花萬物2》。（friDay影音提供）

王祖藍坦言曾與老婆討論，如果有一天女兒長得像舒淇，似乎也有幾分可行性，他認為女兒身高像老婆，再像自己的厚嘴，感覺有像舒淇。聽完王祖藍這段話，蔡康永直呼：「你現在是說舒淇長得像你嗎？」王祖藍自認十個月大的女兒一抿嘴來，有舒淇的影子，但希望女兒不要做太多，導致嘴唇變厚，「我真的不希望她像我，像老婆好了。」自爆自己的嘴唇比舒淇還厚，笑翻眾人。

(中時 )