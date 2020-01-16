「卡神」楊蕙如養網軍，批評外交官蘇啟誠，去年12月2日台北地檢署依侮辱公署罪起訴後一直沒有送審，台北地方法院16日證實，北檢已於15日傍晚將卷證送審，北院也完成分案，將由趙耘寧法官承審。

不過，楊蕙如遭北檢起訴後，北檢接獲的告發、檢舉、檢察長信箱裡的檢舉「一大堆人接著告」，目前所有與楊蕙如相關的案件，集中在黑金專組的「愛」組，與網軍案的承辦檢察官同組。

北檢檢察長邢泰釗日前表示，由於檢舉及告發的資料，部分與網軍的前案有關連，基於證據共通性原則，網軍案起訴後還沒有送審台北地方法院，由愛組檢察官梳理資料，找出互相共用的部分，告一段落後再一起處理，也可以避免送審後萬一閱卷發生卷證遺失而節外生枝。

北檢經過整理，終於在起訴1個多月後將案卷送審，同時，楊蕙如其他被檢舉、告發部分，也分案偵辦中。

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(中時 )