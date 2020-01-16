電競和記憶體品牌廠—曜越(3540)2019年合併營收為40.58億元，年成長3.72%，公司再推出Level 20 RS ARGB中直立式機殼，目前已正式發售，曜越預估，今年第1季業績將優於去年第4季。

曜越近期積極推出新產品搶市，繼全新TOUGHRAM DDR4系列高效電競記憶體、Riing Quad水冷排風扇等新產品之後，曜越再推出Level 20 RS ARGB中直立式機殼，曜越表示，Level 20 RS ARGB中直立式機殼以跑車為設計概念，新品頂部升高巧妙的隱藏了I/O介面，同時有著ARGB主板連動燈條在前方完美呈現出跑車的車尾燈設計；Level 20 RS ARGB中直立式機殼前方內建兩顆200mm 5V ARGB主板連動風扇，後方也可以安裝一個120mm標準型風扇，結合上方前方所採用的大面積網孔設計，打造完美的通風散熱條件。

此外，機殼的正面和頂部個別有大面積網孔設計防塵濾網覆蓋機身；兩側使用了強化玻璃窗，經典的柱子也和以往的Level 20系列機殼完全不同，周圍圖騰狀的流線型設計在大幅提升空氣流動性的同時，讓新產品擁有特別的外觀，加上從網孔面還能隱約看到風扇的光，展現個性。機殼所搭載的顯卡支架彈性擺放設計和內建可拆式電源保護殼設計讓玩家擁有更多理線空間，也讓玩家能輕鬆地安裝內部零件或按自己的喜好進行調整，進而打造整齊的系統。

曜越2019年12月合併營收為3.19億元，年成長13.81%，累計2019年合併營收為40.58億元，年成長3.72%。

曜越表示，在新產品陸續發售下，預估今年第1季業績將優於去年第4季及去年同期，今年業績亦可望優於去年。

(時報資訊)