春節檔期即將來臨，各通路提早鋪貨，食品業者業績表現受到期待，龍頭股統一(1216)穩住高檔，帶動多方人氣，油脂業者大統益(1232)漲幅逼近1%、福壽(1219)也力守高檔，食品族群今日表現居前，相對強勢。

統一耕耘高價泡麵市場成效顯著，此回再度搶攻年節送禮商機，與故宮合作推出限量9500碗「龍藏經」圖騰限量組合的滿漢御品，盼能在2~3周可以完售。統一說，這次是統一推出第12檔滿漢御品活動，即日起將在全台16間指定7-11與電商MOMO正式開賣，每組售價248元，若加計過去的11檔活動，希望達共銷售出約6萬碗目標成績。

福壽去年度營收122.48億元，年增加4.58%。福壽主攻高端的蛋市場，由於採取量少但是單價相對高的放養吃牧草的蛋雞，受消費者青睞，目前牧草雞目前養殖數量已超過3萬隻，福壽不斷擴大佈局，盼搶攻更多的市場。

(時報資訊)