台灣光罩(2338)高層異動，董事長吳國精請辭，轉任執行長即日起生效，由愛普董事長蔡國智兼任台灣光罩董事長職務，公司表示是為促進組織年輕、專業化。光罩也決議3月18日召開109年股東臨時會，擬提前全面改選董事。

吳國精在2017年接任台灣光罩董事長，入主後促進台灣光罩轉型，也在2018年開始顯現效益，順利由虧轉盈，2019年維持獲利。台灣光罩表示，吳國精請辭董事長，主要是為聘任更專業化及年輕化的人選擔任。台灣光罩總經理同步異動，原總經理陳陽成卸任，由前旺能光電總經理陳立惇接任台灣光罩總經理職務。

光罩新任董事長蔡國智曾任力晶科技總經理及副董事長與力積電董事長，目前擔任記憶體廠愛普董事長。

台灣光罩2019年轉型及合併效應持續，2019年全年營收34.68億元，年增20.32%，持續成長力道。台灣光罩去年第四季營收續成長，單季營收約10.22億元，季增約1.5%，且創下去年單季營收最高紀錄；隨著併購群豐業績挹注，去年下半年營收續增，預計帶動去年全年獲利優於前年。

(時報資訊)