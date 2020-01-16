尾牙旺季，也是「爆肝旺季」！現代人應酬、社交已經是種常態，很難離開「酒局」。根據統計資料：國人的肝臟疾病，將近一半是酒精肝引起的，喝酒導致的酒精性肝炎竟然高達肝病的40%以上，尤其在尾牙期間，喝酒爆肝人數明顯暴增；醫師提醒：賺錢有術、性命要顧，肝出了問題，再多錢都換不回。

【酒精引爆肝炎 小白鼠十二周斃命】

為了研究酒精對肝臟的影響，研究人員將小白鼠每日灌輸一定量的酒精，試驗後4周和12周分別取實驗結果，結果發現4周後的小鼠，已經觀察出輕度酒精肝炎和酒精性脂肪肝的病變，12周再看，小老鼠的酒精肝炎已經嚴重纖維化，不久後即死亡！長期飲酒如果不理會，小白鼠的遭遇也會出現在自已的身上。

【市售解酒、護肝偏方 99%無效】

營養師指出：坊間有許多解酒護肝的偏方，有人說大量喝水、喝茶、甚至蜂蜜水，可以幫助解酒，但這些方法代謝速度太慢，等到酒醒了，乙醛已經對肝臟造成傷害；市售也有販售許多解酒液、解酒錠，但大多只是安慰劑，甚至只是強力提神、刺激的效果，對代謝酒精都沒有幫助，只是一般的食品。

【警告：乙醛堆積過久 肝臟功能易損壞】

在飲酒時，酒精會在人體中被代謝產生「乙醛」，乙醛會堆積在體內，導致各種醉酒症狀 ：頭痛、頭暈、煩躁、心悸。當乙醛被轉化成乙酸，排出體外，這些症狀就能得到緩解；但如果代謝不及，酒精就會對中樞神經系統產生抑制作用，出現循環、呼吸、消化系統的紊亂，造成肝臟的嚴重損壞。

【第一支酒精性護肝食品問世 可加速乙醛代謝】

想要解酒、護肝，首要的工作就是加速酒精代謝率，讓乙醛在體內能快速被代謝為乙酸，減少乙醛的傷害，才能達到「減少酒醉徵狀、減少對肝臟的危害，降低酒精性肝炎風險」的作用；因此，國內研發單位針對此有了突破性的發現，已經開發出能讓有效提高酒精代謝率的創新配方「九將軍」；目前，已經衛福部已核可上市，成分不但有十九國的專利，也是國內第一支酒精性護肝認證的健康食品。

▲國內第一支酒精性護肝認證「九將軍」上市；經動物實驗證實，食用後有助於延緩經酒精誘導所引起之脂肪肝或降低其危險因子，成分更榮獲十九國的專利。(圖片／品牌提供)

飲酒前後服用 「九將軍」效果佳

「九將軍」經動物實驗證實，有助延緩酒精誘導所引起之脂肪肝或降低其危險分子的保健食品，是第一支酒精性護肝認證的產品；其中的葡萄糖、丙胺酸、琥珀酸能將酒精成分(乙醛)能快速代謝；同時添加麩醯胺酸、精胺酸、胺基乙酸成分，保護肝臟損傷，只要在飲酒前、後個食用一顆，能延緩酒精誘導所引起之脂肪肝或降低血液及肝臟中的總膽固醇及三酸甘油脂⋯⋯等危險因子，遠離酒精性肝炎的風險。

★中時電子報關心您：喝酒不開車，飲酒過量，有礙健康！

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(中時電子報)