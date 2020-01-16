今年將有三大外資機構可望調升中國股市比重，預期資金面簇擁下，將對中國股市結構引起正面效果，富蘭克林華美中國A股基金經理人沈宏達建議，A股市場持續觀察低基期、低估值的週期族群將接棒消費、科技白馬，週期股估值反轉契機來臨，將上演春季躁動行情。

美國財政部13日宣布半年度政策報告，取消對中國「匯率操縱國」的認定，加上15日美中正式簽署第一階段貿易協議，中國承諾兩年內額外採購美國2000億美元商品，釋放善意、重振市場信心。富蘭克林華美投信表示，陸股三大指數近日雖震盪回檔，但各類股輪動上揚機會仍頻繁，而人民幣轉強也預期帶動A股中長線的強勢格局，加上元月資金行情氣氛濃烈，仍將延續對A股走勢具助攻效果。

沈宏達表示，中國2020年仍會強化逆週期調節如專項債、政府赤字率、隱形債務化解等調節，堅守不發生系統性風險的底線，此舉更是呼應過去的「穩中長政策」，此外，去年底A股呈現震盪盤堅格局，而元月開春上漲，主要受惠政策面利好逐漸實現，以及中美關係第一階段協議大致底定、對內貨幣政策、財政政策利多頻傳加持。

宏觀面上，根據最新統計的中國宏觀數據全面優於預期，像是去年12月中國製造業PMI指數為50.2，優於市場預期的50.1，可見中美貿易干擾雖有影響，但中國製造業景氣正逐步走出谷底，進而反應在工業生產、消費、固定資產投資等數據上皆優於市場預期，評估在中國貨幣政策、財政政策的雙重效力下，中國製造業景氣逐漸回暖。

籌碼面來看，統計至去年12月底，中國北上資金持續淨流入人民幣730億元，刷新去年9月的紀錄，創下滬港通以來新高、且連續六個月淨流入，合計2019年全年共流入人民幣3517億元。沈宏達表示，元月迄今北上資金行情續增，帶動籌碼面優勢，國際游資對強勢市場或是估值具吸引力的市場，更具投資興趣，顯見市場已度過高度不確定性所帶來的恐慌，幫助A股在消化不確定性後將逐步回到正軌。

指數估值方面，沈宏達表示，滬深300指數成分股估值12.59倍，略高於五年平均估值12.20倍，加上中國滬深300指數中，目前科技類股占比明顯偏低，未來相關產業具備大幅成長空間，可望拉抬指數上揚空間。在全球十大股票市場中，中國、印度是與美國股市相關係數最低的二個市場，但考慮到印度股市估值較高，中國市場仍是考慮資產配置與美股差異化產品時較佳之選擇，看好A股估值相對於其他市場仍具有吸引力。

(時報資訊)