劉鶴：經貿協議將助推大陸技術進步 10:412020/01/16 旺報 葉文義 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 大陸國務院副總理、中美全面經濟對話中方牽頭人劉鶴在美國時間13日下午表示，中美經貿第一階段協議只包含一般性技術轉讓業務，具體的技術轉讓還沒有完全的完成，協議對中國技術進步有積極正面作用 劉鶴表示，中國經濟發展很大程度上靠技術進步，保護知識產權有利於保障技術進步。協議的簽署對保護知識產權有積極正面作用。 美國時間15日下午，大陸經貿代表團在華盛頓與美方簽署第一階段經貿協議後，召開了中方記者會，劉鶴上述記者會回答有關問題。 (旺報 ) #技術 #協議 #經貿 #中美 #劉鶴 也許您會感興趣 推薦閱讀 中美15日簽初階協議 即公布全文 04:092020/01/12 兩岸新聞 非專利技術出資 設外資公司分析 04:092020/01/12 焦點新聞 限制與陸科研合作 美得不償失 04:092020/01/12 話題觀察 中美首階段協議 15日可望簽署 04:092020/01/12 財經要聞 中美即將簽署協議 A股行情可期 04:102020/01/13 焦點新聞 美國商會：中美下階段貿談涉補貼等議題 22:432020/01/13 財經 學者觀點－中美經貿新局下 前瞻全球經濟 04:102020/01/14 產業特刊 劉鶴赴美 人民幣飆逾 五個月新高 04:102020/01/14 全球財經 中美將簽協議＋美大選 葉倫料今年貿易戰暫歇 04:102020/01/14 全球財經 中美經貿更緊密 脫鉤論不成立 04:092020/01/15 焦點新聞 財經熱門新聞 老謝貼日月潭照喊話蔡 網友神回8字 - 財經 川普要去北京 下一輪談判快了？陸官媒打臉 - 財經 亞太電信放棄主流頻段 成為5G頻譜決標最大推手 - 財經 - 工商 獨家 》熬過機師、空服員罷工！長榮、華航年終讓人哭了 - 財經 危險了！台積電遭砍殺…英媒爆驚嚇內幕 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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