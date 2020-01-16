大陸國務院副總理、中美全面經濟對話中方牽頭人劉鶴在美國時間13日下午表示，中美經貿第一階段協議只包含一般性技術轉讓業務，具體的技術轉讓還沒有完全的完成，協議對中國技術進步有積極正面作用

劉鶴表示，中國經濟發展很大程度上靠技術進步，保護知識產權有利於保障技術進步。協議的簽署對保護知識產權有積極正面作用。

美國時間15日下午，大陸經貿代表團在華盛頓與美方簽署第一階段經貿協議後，召開了中方記者會，劉鶴上述記者會回答有關問題。

(旺報 )