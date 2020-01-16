興安專案營舍啟用，總統：沈總長無法出席，但精神永存新竹基地。曾薏蘋攝

蔡英文總統今（16日）出席空軍新竹基地興安專案新建營舍啟用典禮，總統致詞時表示，興安專案開始推動時，就是已故參謀總長沈一銘擔任空軍司令時，是沈將「新竹基地營舍新建工程」，列入興安專案的三個旗艦計畫之一；今天雖然沈總長無法出席，但精神永存於新竹基地。

總統表示，今天的落成典禮，只是「興安專案」的一部分，未來也會有更多營區將獲得改善，我也要期勉所有國防部同仁及國軍弟兄姊妹，一定要繼續努力。

今天陪同出席的是國安會秘書長李大維、代理總長劉志斌、退輔會主委馮世寬等人，落成儀式由空軍五架幻象2000戰機呈大雁隊形衝場向總統及來賓致敬。

蔡總統致詞時指出，今天來到空軍新竹基地，是帶著沈一鳴總長的精神，來主持「興安專案營舍新建工程」的落成典禮，並且來看看聯隊裡的弟兄姊妹。

她說，沈總長從二聯隊出身，相信沈總長的殉職， 聯隊的弟兄姊妹一定更加難過。在幾天前的公祭儀式上，聯隊弟兄駕駛著總長所愛的幻象2000，飛過會場上空向總長道別，令人動容。

總統指出，沈總長跟七位殉職將士的故事，以及對國家的貢獻，獲得社會民眾的肯定，在移柩的路途中，看到了很多社會對軍人的認同。公祭當天，她也宣布行政院核定了沈總長過去念茲在茲的「飛行軍官續服獎助金」制度。

總統表示，今天的啟用典禮，雖然沈總長無法出席，但希望各位新竹基地的弟兄姐妹知道，這是沈總長為大家爭取的建設，大家要記得沈總長的努力，也要傳承其精神。

她說，希望各位聯隊的弟兄姊妹，要像沈總長一樣努力於堅守崗位、戮力職守，傳承沈總長勇於面對挑戰，堅持克服挑戰的精神。沈總長曾說：困境與挫折，當作是上天對你的考驗，通過了這些考驗，你就會成為一個成熟穩健的人。

總統說， 很快農曆新年就要到了，除了預祝大家新年快樂，她也要求各位，這段時間務必做好戰訓本務，堅守崗位，因為國防是沒有假期的。如果有輪休的同仁，也請多把握時間陪陪家人，如果要當值，也一定要履行一個任務，就是要打電話回家跟家人問好。各位辛苦了，大家繼續一起努力。

(中時 )