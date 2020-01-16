浴室地墊監控不只文字警示，還能發出警報聲。（洪肇君攝）

中控系統從枕頭、床墊收集到的資訊，經電腦判讀後呈現各床老人睡眠實況。（洪肇君攝）

台灣老人照護進入光纖智慧時代，匯嘉健康生活科技公司與新竹元培醫事科技大學合作，16日在校園內建立全球第一座光纖智慧照護科技研發中心，實際成品應用呈現，養老院的中控中心可同步監測數百人生理狀況，即使獨居老人在浴室跌倒都可以立即發現。

「這套技術已經救過很多老人家」匯嘉科技公司董事長楊淑貞指出，從枕頭、薄墊到浴室地墊，均以藍芽技術與中控台連接，光纖則縮小到1.5mm，藏在枕頭、地墊等生活用品當中，結合生理監控技術，中控台甚至可以知道那一床的老人家是熟睡還是淺眠。當然這套設備也可以應用在照顧幼兒。

元培醫大校長林志城則指出，台灣人口正呈現少子化、高齡化的兩極現象，由於醫療科技的發達，可以預見人類會愈來愈長壽，高齡人口的照護就成為未來社會的剛需。元培醫大建立智慧照護科技研發中心，就是希望產學合作，由業者與學校共同努力，將導入AI技術的老人照護系統作更多的應用。

16日上午的開幕式上，匯嘉科技示範了榮獲全球百大科技研發獎、國際艾奇獎金獎的非侵入性光纖生理監測技術，以1.5mm到2mm超微監測器，成為改變世界的高階醫材，以最高等級、比照ICU的設備，照顧我們的國民，進而造福全世界。

(中時 )