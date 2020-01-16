太平警分局「加強重要節日安全維護」工作，結合太平區新高里福德正神祠辦理「歲末關懷弱勢、春聯揮毫暨義剪」送暖活動。（台中市太平警分局提供／張妍溱台中傳真）

農曆春節逼近，台中市警3分局長陳武康日前主動訪視，前年8月因公殉職交通分隊小隊長廖泰明遺族，作為首位慰問對象，陳武康致贈春節慰問金還有水果禮盒表達關懷，有遺族想起親人夙夜不解、處於危險狀態工作，不禁落淚共慰問，自2011年至2019年間因公、病死亡的7位員警遺族，讓家屬直呼「暖心」。

警3分局長陳武康指出，表達對已故殉職警察同仁的懷念，及遺族的關懷外，殉職員警英勇犯難精神，讓同仁都銘感於心，在農曆年前特別贈予慰問金及年節禮品，依遺族意願透過親送或郵寄的方式，將心意傳達至過去並肩作戰的同仁遺族手中。

陳武康除關心殉職警遺族平日生活起居及健康情形外，並提醒天氣轉涼，須注意身體保暖，感念舊袍過去的付出與貢獻；警3分局9年以來有7位員警因故死亡，2020年春節、「加強重要節日安全維護」工作，警分局首發慰問，意義非凡。

除拚治安，春節送暖，警察單位不遺餘力，令人感動；太平警分局日前結合太平區新高里福德正神祠辦理「歲末關懷弱勢、春聯揮毫暨義剪活動」關懷弱勢送暖，現場並贈送關懷金、毛毯及物資，及應景春聯給里民，針對「重要節日安全維護工作」實施交通安全及犯罪預防宣導，平安過好年。

(中時 )