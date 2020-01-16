在全球市場期盼下，美陸15日簽署第一階段貿易協議，長達一年多的貿易戰終於暫時告一段落。不過美陸內部對此協議評價分歧，雖然陸官方稱協議對兩國都有利，但在美關稅仍未撤除下，引起不少陸網民抨擊是新「馬關條約」；美國方面，雖然川普團隊稱總統強硬姿態起了作用，但參議院民主黨領袖舒默批評川普在協議中向北京屈服了，「習近平正在背後偷笑」。

美國總統川普與大陸國務院總理劉鶴15日簽署第一階段貿易協議，替長達一年多之久的貿易站暫時畫下休止符。

綜合外電報導，川普與大陸國務院副總理劉鶴15日在白宮簽署美陸第一階段貿易協議。這份協議逾90頁，共8章，其中大陸未來兩年增加進口2000億美元美國貨品與服務占極大篇幅；加強保護商業機密與智慧財產、大陸拓寬金融服務業等市場准入、避免操縱匯率也包含在內。

對於第一階段貿易協議，雖然川普沒有聲稱是美國的勝利，川普團隊仍對此多為讚揚，副總統彭斯（Mike Pence）表示「經濟投降的日子一去不復返了」，川普前策士班農（Stephen K. Bannon）更直嗆川普「堅持關稅，打贏了共產黨」。

不過美國政壇內，仍有不少人認為這份協議北京占了上風，特別是先前美方要求大陸改善對國企補貼沒出現在協議內。美前副總統、民主黨總統參選人拜登（Joe Biden）在協議簽署後發表聲明表示，協議並沒有解決兩國糾紛的核心，包括產業補貼、網路竊盜以及其他貿易與技術掠奪性行為，「中國是大贏家」。

參議院民主黨領袖舒默（Chuck Schumer）也嗆，川普與行政團隊與大陸達成第一階段貿易協議過於軟弱草率；他善於促成協議，但在壓力當頭、事關就業與生計之際，他就軟了下來，「史書記載，尼克森到中國去了，它們也將記載，川普向中國屈服了」。

而在大陸方面，雖然官方稱協議對美陸兩國都有利，對世界經濟也有利，但仍有不少陸網友不買單，認為在美方並未撤除關稅情況下就簽署協議，根本打臉先前「撤除關稅才有協議」的說法，更有網友在Youtube轉播的簽署儀式直播下方留言「這根本是新馬關條約，副總理劉鶴喪權辱國，成了現代李鴻章」。

(中時電子報)