大陸國家統計局16日發布去年12月大陸70個大中城市商品住宅銷售價格變動情況統計數據，對此，大陸國家統計局城市司首席統計師孔鵬進行解讀，他表示，12月一線城市新建商品住宅銷售價格漲幅回落；中古屋漲幅略有擴大，4個一線城市新建商品住宅銷售價格較去年上月上漲0.2％，漲幅比上月回落0.4個百分點，其中北京和深圳分別上漲0.4％和0.7％，上海持平，廣州下降0.3％。中古屋銷售價格較去年上月上漲0.4％，漲幅比上月擴大0.2個百分點，其中北京和深圳分別上漲0.6％和1％，廣州持平，上海下降0.2％。

據《新浪財經》報導，而二三線城市新建商品住宅銷售價格較去年上月漲幅微擴張；中古屋漲幅均相同或回落，12月31個二線城市和35個三線城市新建商品住宅銷售價格較去年上月分別上漲0.3％和0.6％，漲幅比上月均擴大0.1個百分點。二線城市中古屋銷售價格較去年上月上漲0.1％，漲幅連續3個月相同；三線城市較去年上月上漲0.2％，漲幅比上月回落0.1個百分點。

(旺報 )