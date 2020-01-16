國際研究暨顧問機構Gartner初步調查結果顯示，2019年全球半導體總營收為4,183億美元，較2018年減少11.9％。由於記憶體市場衰退，許多大廠受到負面衝擊，像是2017、2018年營收都排名第一的三星電子（Samsung Electronics）也深受影響，讓英特爾（Intel）藉此重新奪回市場冠軍寶座。

Gartner研究副總裁Andrew Norwood表示，2019年記憶體市場營收下滑31.5％，占半導體整體銷售的26.7％，其中DRAM從2018年底到2019年全年都供過於求，因此2019年營收下滑37.5％。這次供過於求狀況產生，主要原因在於超大規模（hyperscale）市場需求突然下滑。OEM庫存水位過高，使得廠商於2019上半年期間都在解決此狀況，而下半年DRAM廠商庫存過多也壓低了價格，造成2019年全球DRAM平均售價（ASP）下滑47.4％。

2019年，英特爾從連續稱霸兩年的三星電子手中，重新奪回全球半導體廠商營收排名第一的寶座。由於伺服器市場趨緩、CPU供應持續吃緊、英特爾在去年第四季將蜂巢式調變解調器（cellular modem）業務出售給蘋果（Apple）等因素，導致英特爾2019年半導體營收下滑0.7％。

三星因記憶體市場衰退落到第二名，與其他記憶體廠商一樣因DRAM及NAND flash市場供過於求和價格下滑而陷入苦戰。2019年三星記憶體營收下滑34％，占整體銷售的82％。

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