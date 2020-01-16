晶圓代工廠由台積電今法說會率先登場，其他業者則在農曆年後接棒舉行。聯電(2303)預定2020年2月5日(星期三)舉行2019年第四季法人說明會，將公布上季財報及本季展望。法人預期本季可望淡季不淡。

在併入日本三重富士通半導體挹注產能，聯電去年第四季營收約為418.49億元，創單季歷年新高，季增率達10.89%，年增逾17%，主要受惠客戶需求回溫，和併購日本12吋新廠加入營運，單季營收突破400億元大關、創下單季新高，2019年全年合併營收1,482.02億元，年減2.02%。

展望今年，聯電共同總經理簡山傑先前表示，聯電8吋目前產能利用率大多在9成以上至滿載，隨著5G需求自去年下半年起升溫，看好今年將見到爆發性動能。法人預期，本季雖然適逢淡季，受惠產能利用率持續提升，加上28奈米和40奈米製程需求升溫，預估聯電首季營收可望與去年第四季持平，呈現淡季不淡。聯電本周股價在16元附近整理，回落月線之下。

(時報資訊)